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Евреи возмущены исчезновением из школьной программы дня памяти Холокоста

Евреи возмущены исчезновением из школьной программы дня памяти Холокоста

22-23 ноября в отеле Radisson Collection (гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте состоялась III Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее", организованная Российским еврейским конгрессом, Всемирным еврейским конгрессом, Фондом "Генезис" Михаила Фридмана, Международным центром истории Холокоста и геноцидов РГГУ при поддержке МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и ПАО "Сбербанк России".

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