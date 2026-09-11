Совет директоров ЦБ обсудит снижение или сохранение ставки

Экономист Евгений Коган считает, что ставка может остаться на уровне 14% из-за высоких инфляционных ожиданий, несмотря на снижение номинальных ставок и рост кредитования более чем на 10% в год.
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