Народный фронт доставил медоборудование в зону спецоперации

Алина Белова

Какие молодцы, это помощь существенная. Удивляюсь олигархам. Они говорят о мировой и всё для этого делают. Заметно при этом отличился Абрамович. А где их вклад в помощь СВО ? В Великую Отечественную простой народ отдавал свои накопления и покупали танк, самолёт, ЗИС-5 для фронта. А эти нажились на неправильной приватизации и сейчас не помогают воинам, сохраняют свои капиталы за границей и, наверное, есть предприятия их на Окраине. Мерзко, отвратительно знать и видеть эту жадность и отношение к политике власти.