Наш потерянный мир

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Народный фронт доставил медоборудование в зону спецоперации

Народный фронт доставил медоборудование в зону спецоперации

Народный фронт доставил в зону специальной военной операции медицинское оборудование, купленное благодаря участию россиян в сборе «Военным медикам» в рамках проекта «Все для Победы!».

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Комментарии
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Алина Белова
Какие  молодцы, это  помощь существенная. Удивляюсь олигархам.  Они говорят о мировой и всё для этого делают.  Заметно при этом отличился  Абрамович.  А где  их вклад  в помощь СВО ?  В Великую Отечественную простой  народ отдавал свои накопления и покупали танк, самолёт, ЗИС-5  для фронта.  А эти  нажились на неправильной  приватизации и сейчас  не помогают  воинам, сохраняют свои капиталы  за  границей и, наверное,  есть предприятия  их на Окраине. Мерзко, отвратительно  знать и видеть эту  жадность  и отношение к политике власти.
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