Как вазовская «десятка» стала «девяносто девятой»: история самой крутой версии «зубила»

Сколько модификаций было у «Лады-Самары»? 25 августа 1983 года на Научно-техническом совете Совета Министерства автомобильной промышленности СССР по теме «Новые и модернизированные автомобили ВАЗ, подлежащие постановке в производство в XII пятилетке», где главным докладчиком выступал главный конструктор ПО «АвтоВАЗ» Георгий Константинович Мирзоев, было определено, что завод приступает к производству двух базовых хэтчбеков, 3‑дверного ВАЗ-2108 и 5‑дверного ВАЗ-2109 в 43 (!) модификациях.