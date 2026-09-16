Две тамбовчанки вышли в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Офис - 2026". По итогам онлайн-кастинга 23-летняя Мария Гончарова и 29-летняя Анна Кузина вошли в число 112 самых красивых офисных сотрудниц со всей страны.