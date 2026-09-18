Минобороны России: ПВО перехватили 629 беспилотников за ночь

18 сентября в ночь силы ПВО России смогли перехватить и уничтожить 629 беспилотников ВСУ. Атаки отражены в 15 регионах страны, включая Курскую, Орловскую, Ростовскую области и Крым.
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