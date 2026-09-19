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В Минобороны РФ раскрыли масштабы освобождения территорий в зоне СВО за текущий год

В Минобороны РФ раскрыли масштабы освобождения территорий в зоне СВО за текущий год

С начала 2026 года российские военные установили контроль над более чем 5,3 тыс. кв. км территории и свыше 220 населенными пунктами в зоне проведения Специальной военной операции (СВО).

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