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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» поддерживают наступательные действия российских войск на Запорожском направлении

Расчеты РСЗО «Град» поддерживают наступательные действия российских войск на Запорожском направлении

Огонь батареи артиллерийского полка ЮВО ведут по целям с использованием тактики огневой карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведёт перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции.

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