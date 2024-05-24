Предприниматель из Салавата воспользовался правом пригласить бизнес-омбудсмена к участию в профилактическом визите

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по городу Салават по заявлению предпринимателя приняла участие в профилактическом визите, инициированном Управлением МЧС России по Республике Башкортостан.
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