Крым увеличил запасы в водохранилищах до 204 миллионов кубометров, сообщает РИА Новости 1 марта. «К 1 марта суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил более 204 миллионов кубометров», — сообщили в ведомстве гидрометцентра.