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Крым увеличил запасы в водохранилищах до 204 миллионов кубометров

Крым увеличил запасы в водохранилищах до 204 миллионов кубометров

Крым увеличил запасы в водохранилищах до 204 миллионов кубометров, сообщает РИА Новости 1 марта. «К 1 марта суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил более 204 миллионов кубометров», — сообщили в ведомстве гидрометцентра.

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