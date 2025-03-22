Виктория Боня пожаловалась на проблемы с женатыми мужчинами

Их супруги часто ревнуют к звезде Телеведущая Виктория Боня не обделена мужским вниманием. Это, впрочем, становится для 45-летней звезды не только лестным аспектом популярности, но и тяжелым испытанием — дело в том, что к знаменитости часто «липнут» женатые мужчины.