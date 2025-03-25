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Мойка78.ру Новости СПб

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МЧС показало видео с места взрыва в жилом доме в Махачкале на Гапцахской улице. Рвануло в одной из квартир на 7 этаже.

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