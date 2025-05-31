Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ударим по Берлину?

Ударим по Берлину?

Твердый ответ Москвы на угрозу разрешить Киеву бить по России немецкими ракетами    Как известно, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.

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