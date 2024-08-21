В Иркутской области выявлено 265 га дикорастущей конопли

В Иркутской области завершился второй этап операции «Мак-2024». Полицейские выявили более 150 преступлений в в сфере незаконного оборота наркотиков, а также обнаружили 329 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 265 га.
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