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Глушаков поздравил «Спартак» со 100-летием: «Еще выиграем трофей »

Экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков поздравил красно-белых со 100-летием. «С днем рождения, ⚪️, со столетием Больших побед    Еще выиграем трофей «Спартак» – великий клуб », – написал игрок «Химок».

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