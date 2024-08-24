Всем кланом - на выход из России, патенты отменить: Битва с диаспорами выходит на новый уровень

С одной стороны, есть лоббисты массового завоза мигрантов, которые бросили вызов русским людям, пытаясь сохранить свой бизнес на дешёвой рабочей силе, с другой - появилось немало предложений, как ужесточить и прикрыть лазейки для приезжих.
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