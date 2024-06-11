Вакансия: Техник по обслуживанию оборудованияОтправить анкету https://vk.cc/cwgsmd Условия:- Заработная плата от 85 000 ₽;- Конкурентоспособный доход, 13-я зарплата, корпоративная пенсионная программа;- ДМС со стоматологией; страхование жизни и здоровья (возможность подключить к программе близких родственников), круглосуточный медицинский центр;- Расширенный соцпакет: корпоративный транспорт от метро Ленинский пр.