Xiaomi представила компактный магнитный пауэрбанк WPB1026S на 10 000 мАч

Пауэрбанк оснащён двумя аккумуляторными элементами по 5000 мАч с кремний-углеродным анодом, содержащим 16% кремния, что повышает плотность энергии до 840 Вт·ч/л.
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