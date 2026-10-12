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Регионы России

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Xiaomi представила компактный магнитный пауэрбанк WPB1026S на 10 000 мАч

Xiaomi представила компактный магнитный пауэрбанк WPB1026S на 10 000 мАч

Пауэрбанк оснащён двумя аккумуляторными элементами по 5000 мАч с кремний-углеродным анодом, содержащим 16% кремния, что повышает плотность энергии до 840 Вт·ч/л.

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