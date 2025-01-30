Последние из римлян. Как Россия спасла своих греков от криминального ига

Минобороны России 27 января официально подтвердило: бойцы группировки войск «Восток» освободили посёлок Великая Новосёлка в 75 километрах к юго-западу от Донецка, у границ ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями.
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