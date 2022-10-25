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Мендкович рассказал, что будет после разрушения гегемонии США

Мендкович рассказал, что будет после разрушения гегемонии США

Глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович рассказал, что после разрушения гегемонии Соединенных Штатов Америки наступит многополярный мир, отметив, что ни РФ, ни КНР не захотят повторять ошибки Вашингтона.

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