Мендкович рассказал, что будет после разрушения гегемонии США

Глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович рассказал, что после разрушения гегемонии Соединенных Штатов Америки наступит многополярный мир, отметив, что ни РФ, ни КНР не захотят повторять ошибки Вашингтона.