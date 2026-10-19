Орловчанка Нелли Борисюк рассказала в социальных сетях о равнодушии чиновников к их семье. Накануне Нелли и Ростислав Борисюк и их семеро детей из Шаблыкинского района стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» в номинации «Многодетная семья».