Орловчанка Нелли Борисюк рассказала в социальных сетях о равнодушии чиновников к их семье. Накануне Нелли и Ростислав Борисюк и их семеро детей из Шаблыкинского района стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» в номинации «Многодетная семья».
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