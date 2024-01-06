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Саша Бортич призналась, что два раза провалила вступительные в театральный вуз

Саша Бортич призналась, что два раза провалила вступительные в театральный вуз

Актриса Саша Бортич вышла на связь после критики со стороны коллеги Никиты Кологривого. В личном блоге она призналась, что у нее действительно нет профессионального образования, однако это не помешало ей стать востребованной в кино.

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