Саша Бортич призналась, что два раза провалила вступительные в театральный вуз

Актриса Саша Бортич вышла на связь после критики со стороны коллеги Никиты Кологривого. В личном блоге она призналась, что у нее действительно нет профессионального образования, однако это не помешало ей стать востребованной в кино.
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