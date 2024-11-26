«Ман Сити» пропустил 13 голов в 4 последних матчах

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разделила очки с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов – 3:3. 5 ноября действующие чемпионы Англии пропустили от «Спортинга» в Лиге чемпионов четыре мяча, 9 ноября – еще два от «Брайтона» в АПЛ.