В Вологодской области полицейские приняли участие в межведомственно мероприятии по пресечению незаконной игорной деятельности

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Вологодской области совместно с представителями регионального Управления ФСБ и СУ СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели мероприятие по пресечению деятельности нелегальных игорных заведений на территории г.
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