Кайбычның Салтыйган авылында эчке эшләр органнары хезмәткәре Рафил Ногманов сыны ачылды

Кайбычның Салтыйган авылында Россиянең атказанган эчке эшләр органнары хезмәткәре, Татарстанның атказанган юристы, ТР эчке эшләр министры урынбасары - җәмәгать иминлеге милициясе җитәкчесе, полиция генерал-майоры Рафил Габдерәфыйк улы Ногмановның сыны ачылды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии