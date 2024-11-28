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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Кайбычның Салтыйган авылында эчке эшләр органнары хезмәткәре Рафил Ногманов сыны ачылды

Кайбычның Салтыйган авылында эчке эшләр органнары хезмәткәре Рафил Ногманов сыны ачылды

Кайбычның Салтыйган авылында Россиянең атказанган эчке эшләр органнары хезмәткәре, Татарстанның атказанган юристы, ТР эчке эшләр министры урынбасары - җәмәгать иминлеге милициясе җитәкчесе, полиция генерал-майоры Рафил Габдерәфыйк улы Ногмановның сыны ачылды.

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