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Шустрым велосипедистам и самокатчикам грозит наказание: Штрафы до 5 тысяч рублей

Шустрым велосипедистам и самокатчикам грозит наказание: Штрафы до 5 тысяч рублей

В Госдуму уже этой осенью планируют внести на рассмотрение законопроект, по которому за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до 5 тысяч рублей.

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