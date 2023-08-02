Шустрым велосипедистам и самокатчикам грозит наказание: Штрафы до 5 тысяч рублей

В Госдуму уже этой осенью планируют внести на рассмотрение законопроект, по которому за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до 5 тысяч рублей.
В Госдуму уже этой осенью планируют внести на рассмотрение законопроект, по которому за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до 5 тысяч рублей.
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