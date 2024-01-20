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Сегодня — день спецподразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию

Свой профессиональный праздник отмечают ветераны и сотрудники, чья работа связана с обеспечением конвоирования осуждённыхСвой профессиональный праздник отмечают ветераны и сотрудники, чья работа связана с обеспечением конвоирования осуждённыхЗа минувший год подразделения Архангельской области осуществили 50 тысяч перевозок осуждённых по железнодорожным и автодорожным маршрутам и не допустили ни одного побега.

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