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В Ялте четвертые сутки ищут пропавшего подростка

В Ялте четвертые сутки ищут пропавшего подростка

В Ялте ищут 17-летнего Хорена Абгаряна. Подросток после выходных не вернулся домой, с 21 сентября о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Крым.

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