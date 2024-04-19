виктор климахин

Не как не дойдет до некоторых доброжелателей заступников черножопых чурок шакалов басмачей тем самым эти твари сукины становятся предателями РОССИИ И РОССИЯН Это идет не один десяток лет а и то больше все черножопые чурки люто ненавидят нас и готовы убить просто так ради прикола развлечения Нет хороших чурок все они двуликие шакалы мертвый черножопый будет хорошим подарком ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ИШАКОВ БАСМАЧЕЙ БЕЗ УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК