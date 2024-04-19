Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    Пускай теперь мерятся носами, у кого .... длиннее без нас!Миротворцы уходят...
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"Чиновники и депутаты так и будут продолжать говорить о дружбенародов или о том, что Азербайджан – это де наш важный торговый партнёр…" (ц) - торговля - всё, жизнь людей - ничто!

"Чиновники и депутаты так и будут продолжать говорить о дружбенародов или о том, что Азербайджан – это де наш важный торговый партнёр…" (ц) - торговля - всё, жизнь людей - ничто!

Очередной случай «культурного обмена». Такой же, как был позавчера, вчера и, если ничего не изменить, случится завтра.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Он САМ мигрант и постоянно  выгораживает зверьков.
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2 час.
виктор климахин
Не  как   не  дойдет   до  некоторых    доброжелателей   заступников   черножопых  чурок   шакалов  басмачей    тем    самым  эти   твари  сукины   становятся   предателями   РОССИИ   И  РОССИЯН  Это   идет   не  один   десяток  лет   а  и  то  больше   все  черножопые   чурки   люто   ненавидят  нас   и  готовы  убить   просто   так   ради  прикола   развлечения   Нет   хороших   чурок   все  они   двуликие   шакалы   мертвый  черножопый   будет   хорошим   подарком   ТОЛЬКО   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ  ИШАКОВ  БАСМАЧЕЙ   БЕЗ  УГРЫЗЕНИЯ   СОВЕСТИ  КАК  БЕШЕННЫХ   СОБАК
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А где наша власть во главе Путиным и Мишустиным?
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