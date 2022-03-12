Украинский экс-хавбек «Ахмата» Полярус заинтересовал «Актобе» и «Термалику» (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета украинский экс-хавбек «Ахмата» Артем Полярус заинтересовал казахстанский «Актобе» и польскую «Термалику».

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