Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, они лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.
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