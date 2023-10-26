Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, они лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.