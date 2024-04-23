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В Лондоне собирают правительство Украины в изгнании? Киев подтвердил "ссылку" Залужного

В Лондоне собирают правительство Украины в изгнании? Киев подтвердил "ссылку" Залужного

Чтобы не породить военного мятежа, который сгущается вокруг фигуры бывшего Главкома ВСУ Залужного, по информации источников, было принято решение взять его под полный контроль СБУ, пока он, как минимум, не согласится на перевод послом в другую страну - подальше от своих мятежных бригад.

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