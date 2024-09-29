Премьера спектакля «Багдадский вор и чёрная магия» в Театре Маяковского

С самых ранних лет нас пленяет чарующий колорит знаменитых Восточных сказок, притягивает синтез разных культур и увлекают вековые традиции и самобытные обычаи… 20 и 21 сентября таинственный Восток во всей палитре красок и калейдоскопе эмоций ожил в сердце Москвы - в Театре Маяковского в рамках проекта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы состоялась премьера спектакля «Багдадский вор и черная магия» в постановке художественного руководителя Театра Егора Перегудова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)