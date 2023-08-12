Зрители заметили, что в фильме "Москва слезам не верит" ковер превратился в плед

Зрители нашли в фильме "Москва слезам не верит" киноляп с пледом. Об этом сообщает РБК Life. В сцене, когда Катерина (Вера Алентова) оказывается дома у Володи (Олег Табаков) во время свидания, за спиной у нее появляется полосатый настенный ковер.