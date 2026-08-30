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За рулем

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Чем новый кроссовер Jeland заинтересует покупателей?

Чем новый кроссовер Jeland заинтересует покупателей?

Флагманский кроссовер Jeland J8 вот-вот появится у дилеров: по предварительным данным, это случится в первые месяцы четвертого квартала текущего года.

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