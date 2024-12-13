Вчера шахватный мир получил 18-го шахматного короля (с 1886 года). Им стал 18-летний (самый молодой в истории) индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш.
18-й
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Вчера шахватный мир получил 18-го шахматного короля (с 1886 года). Им стал 18-летний (самый молодой в истории) индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш.
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