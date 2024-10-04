Документалка о создании STALKER 2 в условиях военного времени уже доступна на YouTube

https://mmgp.com/threads/dokumentalka-o-sozdanii-stalker-2-v. Документальный фильм об украинской студии GSC Game World, которая в условиях войны создавала STALKER 2: Сердце Чернобыля — уже можно посмотреть на YouTube.
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