Российский XCITE X-Cross 7 на базе Chery Tiggo 7 Pro показали спереди и сзади целиком

Качественные рендеры нового российского кроссовера XCITE X-Cross 7 опубликовал портал «Колёса.ру», который использовал для их создания ранее опубликованные инсайдерские снимки с площадки «Автозавод в Санкт-Петербурге».
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