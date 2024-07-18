Денни в Zenless Zone Zero: как заработать игровую валюту

Денни – ключевая валюта в мире Zenless Zone Zero, играющая роль, аналогичную море в Genshin Impact. Хотя денни встречаются повсеместно, для серьезного развития персонажей и улучшения снаряжения требуются значительные суммы.
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