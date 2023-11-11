Какие святые, почитаемые 12 ноября, могут помочь в исцелении от болезней ClickioПравославная церковь 12 ноября отмечает день памяти тех, кто перенес трудности и страдания, предав свою жизнь служению Христу.
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