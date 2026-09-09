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Царьград

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Кадыров обратился к жителям Чечни: «Длинные бороды и паранджа — не наши традиции»

Кадыров обратился к жителям Чечни: «Длинные бороды и паранджа — не наши традиции»

Рамзан Кадыров призвал мужчин в Чечне укоротить бороды и носить их по религии.Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками региона призвал жителей республики ответственно относиться к религиозным традициям.

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