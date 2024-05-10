🔥 Свыше 70 единиц военной техники участвовали в параде Победы на Красной площади 9 мая в Москве прошёл грандиозный парад Победы.
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🔥 Свыше 70 единиц военной техники участвовали в параде Победы на Красной площади 9 мая в Москве прошёл грандиозный парад Победы.