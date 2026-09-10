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Организатор Волкова: осенние свадьбы в Подмосковье обойдутся парам дешевле

Организатор Волкова: осенние свадьбы в Подмосковье обойдутся парам дешевле

Осень в Подмосковье стала едва ли не самым популярным свадебным сезоном, а привычные ЗАГСы уступили место паркам, усадьбам и загородным отелям.

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