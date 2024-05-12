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Украинские власти сообщили, что из Харьковской области эвакуировали 4073 человека

Украинские власти сообщили, что из Харьковской области эвакуировали 4073 человека

Украинская сторона проводит крупномасштабную эвакуацию населения из Харьковской области. Глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что из различных населенных пунктов области уже эвакуированы более 4 тыс.

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