Сергей Карнаухов: Вот же Гнида!. "Два года назад россияне отступая похитили 48 детей. Никакой из них не было и трех лет. Большинство этих детей принудительно переместили в глубь оккупированной те

Вот же Гнида!"Два года назад россияне отступая похитили 48 детей. Никакой из них не было и трех лет. Большинство этих детей принудительно переместили в глубь оккупированной территории – в Крым, а остальные депортировали в Россию.
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