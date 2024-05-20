США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активов США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активовЗапад рассматривает вариант с выдачей Украине кредита под залог в виде доходов от замороженных российских активов.
Комментарии
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Eduard
От ворованых денег? Нормально так:"Украли миллион и теперь типа кредит дают".Что-то новое !
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16 час.
Eduard
США нищая всё делает вид,что кредиты дает печатая фантики!
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16 час.
Eduard
Я не понимаю,почему юристы ничего не делают,не обвиняют прямо США их режимы"Даунов" в воровстве!
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16 час.
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