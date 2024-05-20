Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Зеля, когда ты уже исчезнешь ???Зампред Совбеза Р...
  • Eugene69072
    "Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь....." Он уже не пригоден к употреблению даже для пендосов. Скоро ег...ООН продолжит счи...
  • Шеин Никита
    Стефан Дюжжарик, когда помрёшь, будем считать тебя живым! За твою поразительную мудрость и логику!ООН продолжит счи...
США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских

США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активов США планируют выделить Украине кредит под доходы от замороженных российских активовЗапад рассматривает вариант с выдачей Украине кредита под залог в виде доходов от замороженных российских активов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
От ворованых денег? Нормально так:&quot;Украли миллион и теперь типа кредит дают&quot;.Что-то новое !
Ответить
16 час.
Eduard
США нищая всё делает вид,что кредиты дает печатая фантики!
Ответить
16 час.
Eduard
Я не понимаю,почему юристы ничего не делают,не обвиняют прямо США их режимы&quot;Даунов&quot; в воровстве!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх