Саудовская Аравия: баллистические ракеты хуситов были перехвачены над авиабазой Принс-Султан (AKH/OEPS) в Аль-Хардже, регион Эр-Рияд, рано утром; По неподтвержденным данным, четыре человека получили ранения в результате падения обломков.