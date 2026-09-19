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Саудовская Аравия: баллистические ракеты хуситов были перехвачены над авиабазой Принс-Султан...

Саудовская Аравия: баллистические ракеты хуситов были перехвачены над авиабазой Принс-Султан (AKH/OEPS) в Аль-Хардже, регион Эр-Рияд, рано утром; По неподтвержденным данным, четыре человека получили ранения в результате падения обломков.

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