В Госдуме рассмотрят законопроект о лишении прав до полутора лет за скрытые номера

Сейчас мера действует на протяжении трёх месяцев Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на срок до полутора лет за скрытые номера, передает издание «Коммерсант».
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