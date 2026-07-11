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Регионы России

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Израиль предупредил США о новом иранском заговоре против президента

Израиль предупредил США о новом иранском заговоре против президента

Израиль информировал США о новом иранском заговоре с целью убийства президента США. Об этом стало известно 10 июля 2026 года, когда бывший президент Дональд Трамп в интервью New York Post подтвердил, что Тегеран желает его смерти уже много лет.

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