Израиль предупредил США о новом иранском заговоре против президента

Израиль информировал США о новом иранском заговоре с целью убийства президента США. Об этом стало известно 10 июля 2026 года, когда бывший президент Дональд Трамп в интервью New York Post подтвердил, что Тегеран желает его смерти уже много лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии