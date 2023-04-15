Слово и дело

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Манижа поблагодарила Орбакайте за песню в честь Пугачевой

Манижа поблагодарила Орбакайте за песню в честь Пугачевой

Музыкант Манижа оценила новый хит певицы Кристины Орбакайте, который она посвятила матери, народной артистке СССР Алле Пугачевой.

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